Федун: продать Зе Луиша за € 3 млн? Издеваетесь, что ли? Надо хотя бы 35

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун дал понять, что потенциальным покупателем придётся заплатить большую сумму за трансфер нападающего Зе Луиша.

«Пока и близко нет таких предложений по Зе Луишу, как пишут. Если заплатят, как за Леандро Паредеса, буду думать. Продавать за € 3 млн? Издеваетесь, что ли? Надо хотя бы € 35 млн», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Зе Луиш выступает за красно-белых с лета 2015 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 28-летний нападающий забил 7 голов в 14 матчах.

«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 встречах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений.