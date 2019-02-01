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«Лацио» в серии пенальти обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии

«Лацио» в серии пенальти обыграл «Интер» и вышел в полуфинал Кубка Италии
Футбол / Италия

В заключительном четвертьфинале Кубка Италии «Лацио» на выезде в серии пенальти обыграл «Интер» — 1:1 (4:3 по пенальти).

На 108-й минуте счёт открыл Чиро Иммобиле, ассистентом выступил бывший нападающий «Локомотива» Фелипе Кайседо. Вскоре хозяева остались в меньшинстве – удаление заработал Квадво Асамоа. Но после использования VAR красная карточка была заменена на жёлтую.

На четвёртой минуте компенсированного ко второму экстратайму времени Штефан Раду получил красную карточку, а Мауро Икарди реализовал пенальти. В серии одиннадцатиметровых «Лацио» одержал победу – 4:3. У хозяев промахнулись Лаутаро Мартинес и Раджа Найнгголан, у гостей – Риза Дурмиси.

В полуфинале «Лацио» встретится с «Миланом». Команды проведут два матча, которые состоятся 27 февраля и 24 апреля. В другом полуфинале «Фиорентина» сразится с «Аталантой», сенсационно разгромившей «Ювентус» (3:0).

Действующим победителем турнира является «Ювентус», разгромивший в прошлом году «Милан» со счётом 4:0.

Кубок Италии. 1/4 финала
31 января 2019, четверг. 23:00 МСК
Интер М
Милан
1:1
3:4
Лацио
Рим
0:1 – Иммобиле – 108, 1:1 – Икарди – 120+5 (пен)
Удаления: нет – Раду, 120+4
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