Халилович перешёл из «Милана» в «Стандард»

Полузащитник «Милана» Ален Халилович по арендному соглашению перешёл в льежский «Стандард», сообщает официальный сайт итальянского клуба. Срок аренды составит полтора года, по его истечении бельгийцы могут приобрести футболиста.

Прошлый сезон Халилович провёл на правах аренды в «Лас-Пальмасе». 22-летний хавбек начинал карьеру в загребском «Динамо», в 2014 году перешёл в «Барселону», а спустя два года перебрался в «Гамбург». С 2013 года игрок вызывается в сборную Хорватии, за которую провёл менее 10 матчей.



В нынешнем сезоне Халилович не принял участия ни в одном матче итальянской Серии А, в 14 встречах оставшись на скамейке запасных.

«Стандард» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав в 23 матчах 40 очков.