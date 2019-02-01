Рассказов: мы пытаемся вернуть спартаковский стиль

Защитник «Спартака» Николай Рассказов поделился впечатлениями от победы на товарищеском турнире, который прошёл в Катаре.



«Наша задача — выигрывать в каждом матче вне зависимости от того, товарищеская это встреча или официальная. Турнир был подготовительным, но любому спортсмену хочется побеждать во всех соревнованиях, в которых он принимает участие. За счёт таких побед, завоёванных трофеев ты набираешь определённый опыт, прививаешь себе дух победителя. А такой клуб, как «Спартак», должен побеждать всегда и везде.



Команда объективно прибавляет. Мы пытаемся вернуть спартаковский стиль, который был в прошлом. Стараемся играть низом, через пас, преимущественно в одно касание, в «стеночку», пытаемся использовать больше комбинаций. Однако все прекрасно понимают, что это лишь начало и впереди нам предстоит ещё очень много работы. Через месяц начнется крайне тяжёлый отрезок в чемпионате России. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться ко второй части сезона и всё будет отлично», — цитируют Рассказова «Известия».

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