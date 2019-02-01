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«Шальке-04» арендовал защитника «Вольфсбурга» Бруму

«Шальке-04» арендовал защитника «Вольфсбурга» Бруму
Футбол / Германия

Защитник «Вольфсбурга» Джеффри Брума проведёт остаток нынешнего сезона в «Шальке-04», сообщает пресс-служба клуба из Гельзенкирхена.

Стороны договорились о краткосрочной аренде 27-летнего футболиста, которому в последние полгода не хватало игровой практики. В нынешнем сезоне он ни разу не появился на поле в матчах Бундеслиги, лишь в одной встрече оказавшись на скамейке запасных.

Брума начинал свой путь в футболе в академии «Фейеноорда», после чего оказался в системе «Челси». За лондонский клуб защитник дебютировал в 2009 году и за последующие четыре года успел поиграть в аренде за «Лестер Сити» и «Гамбург». В 2013 году Джеффри перебрался в ПСВ, где провёл три года. В 2016 году он стал игроком «Вольфсбурга». С 2010 года вызывается в сборную Нидерландов.

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