Румменигге: не беспокоюсь из-за нехватки нападающих, есть Гнабри и Мюллер

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не испытывает нехватки игроков атаки. Во время январского трансферного окна «Бавария» продала Сандро Вагнера в китайский клуб «Тяньцзинь Тэда». После этого в команде остался единственный центрфорвард — Роберт Левандовски.

«Сандро попросил отпустить его, так как получил предложение из Китая с огромной зарплатой. Мы обсудили ситуацию с Нико Ковачем и решили, что в лице Томаса Мюллера и Сержа Гнабри у нас есть альтернатива. К тому же Левандовски не травмировался с 2014 года", — приводит слова Румменигге Four-Four-Two.

После 19 туров Бундеслиги «Бавария» занимает в турнирной таблице второе место, набрав 42 очка. Лидером чемпионата является дортмундская «Боруссия», набравшая 48 очков.