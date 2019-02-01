Льорис: с каждым годом «Тоттенхэм» сокращает отставание от топ-клубов

Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис считает, что лондонский клуб с каждым годом прогрессирует. В то же время француз признал, что ему и одноклубникам не хватает выигранных трофеев.

«Все мы амбициозны. Мы прикладываем максимум усилий на каждой тренировке и в игре, чтобы биться за трофеи. Трофеи — самое важное в футболе. Это единственно, что остаётся, когда заканчиваешь карьеру.

С каждым годом мы сокращаем отставание, приближаемся к клубам, которые выигрывают чемпионат. Это единственный способ прогрессировать. Победы меняют восприятие не только снаружи, но и внутри клуба.

В течение последних лет был заметен прогресс клуба. «Тоттенхэм» — клуб с богатой историей, но мы ещё не привыкли побеждать каждый сезон. Если сравнить «Тоттенхэм» с «Манчестер Юнайтед», «Барселоной»,

«Реалом», «Баварией», «Ювентусом» и другими великими клубами, будет очевидна разница», — приводит слова Льориса Sky Sports.