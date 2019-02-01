Почеттино: разочарован трансферной политикой «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино отметил, что разочарован трансферной политикой клуба. Напомним, лондонцы не сделали ни одного приобретения в зимнее трансферное окно.



«Безусловно, я надеялся усилить состав в зимнее трансферное окно, но раз мы не можем это сделать, мне придётся справляться с давлением клуба. Я разочарован трансферной политикой клуба, потому что мы занимаем высокое место в турнирной таблице, и на фоне некоторых проблем нам не помешала бы некоторая помощь. Конечно, мы намерены бороться до конца, чтобы занять самое высокое место по итогам сезона», — приводит слова Почеттино Sky Sports.



После 24 туров «Тоттенхэм» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Почеттино: ситуация со стадионом влияет на «Тоттенхэм»