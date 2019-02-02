«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 18:15

Сегодня, 2 февраля, на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне в матче 22-го тура испанской Примеры встретятся «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Стартовый свисток прозвучит в 18:15 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Ассистентами главного судьи выступят Пау Себрьян Девис и Хосе Энрике Наранхо Перес. Резервным рефери на матч назначен Антонио Монтер Соланс.



В 21 туре чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. В свою очередь, «Атлетик» — на 11-м месте, в активе команды 26 очков.



Прямая видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Атлетик» (Бильбао) на «Чемпионате»