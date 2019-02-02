«Наполи» разгромил «Сампдорию» в матче чемпионата Италии

В матче 22-го тура итальянской Серии А «Наполи» принимал «Сампдорию». Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Счёт в середине первого тайма открыл нападающий Аркадиуш Милик, отличившийся после передачи нападающего Хосе Кальехона. Спустя одну минуту преимущество команды Карло Анчелотти увеличил форвард Лоренцо Инсинье. Третий гол забил нападающий Симоне Верди, реализовав пенальти в конце игры.

«Наполи», набрав 51 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Сампдория» (33) — шестое.

В 23-м туре команда из Неаполя 9 февраля во Флоренции сыграет с местной «Фиорентиной», а клуб из Генуи на следующий день дома встретится с «Фрозиноне».