Марку Силва: не стоит думать о судействе, «Эвертон» должен играть лучше

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва прокомментировал поражение своей команды в матче 25-го тура английской Премьер-лиги от «Вулверхэмптона» (1:3). Силва заявил, что понимает недовольство болельщиков.

«Мы разочарованы, нам не удалось добиться нужного результата. Иногда мы сами всё дарим сопернику. Например, помогли ему с пенальти. Мы позволяем сопернику принимать лёгкие решения, не действуем настолько агрессивно, насколько это необходимо. Наши ошибки дорого обходятся. В перерыве мы пытались что-то поменять, но всё равно постоянно теряли мяч.

Судейство? Даже если решения судей нас не устраивают, с этим ничего невозможно поделать. Мы должны делать то, что зависит от нас, не терять мяч. Мы сами должны играть лучше.

Свист болельщиков? Я понимаю, что они надеялись на хорошую игру. Понимаю, что болельщик недовольны нашим местом в турнирной таблице. Нам нужно продолжать бороться», — цитирует Марку Силву BBC.