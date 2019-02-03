Дубль Роналду и гол пяткой Жервиньо — в видеообзоре матча «Ювентус» — «Парма»

«Ювентус» в матче 22-го тура Серии А сыграл вничью с «Пармой». Встреча, проходившая в Турине, завершилась со счётом 3:3.

На 36-й минуте первый мяч забил Криштиану Роналду. На 62-й минуте Даниэле Ругани удвоил преимущество хозяев, но уже через две минуты Антонио Барилла головой отправил мяч в угол ворот соперника. Вскоре Роналду вновь увеличил преимущество туринцев, но хозяева не сумели удержать победный счёт. В концовке дублем отметился форвард «Пармы» Жервиньо. При этом решающий мяч гостей африканский нападающий забил уже на третьей компенсированной минуте.

«Ювентус» после 22 туров возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 60 очков. Идущий вторым «Наполи» отстаёт от чемпиона Италии на девять баллов.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».