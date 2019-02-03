Симеоне — о трансфере Мораты: теперь у «Атлетико» есть завершитель атак

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал подписание арендного соглашения с испанским нападающим Альваро Моратой.



«Мората — важный игрок для нас. Он предоставил нам выбор, так как является нападающий, который может отлично завершать атаки.



До конца сезона в моём распоряжении будет четыре форварда. Считаю, что Мората совместим с Костой, Калиничем и Гризманном», — цитирует Симеоне Football Espana.



Напомним, 26-летний Мората арендован «Атлетико» на полтора сезона. В первой половине сезона испанец провёл за «Челси» 23 матча, в которых отметился девятью забитыми мячами. За свой новый клуб Альваро может дебютировать уже сегодня, 3 февраля, в матче чемпионата Испании против «Бетиса».