Головин вошёл в сборную 23-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe

Журналисты издания L’Equipe составили символическую сборную 23-го тура французской Лиги 1, основанную на оценках футболистов в каждом матче, сообщает Football365.



В команде нашлось место и российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину, который отметился голом в ворота «Тулузы» и тем самым помог монегаскам добиться победы со счётом 2:1. При этом для хавбека этот мяч стал вторым в двух последних матчах.



Символическая сборная 23-го тура Лиги 1: Антони Лопеш («Лион»), Софьян Алакуш («Ним»), Томас Фоке («Реймс»), Лоик Ландре («Ним»), Юссуф Коне («Лилль»), Матьё Кафаро («Реймс»), Шейк Ндойе («Анже»), Александр Головин («Монако»), Николя Пепе («Лилль»), Мусса Дембеле («Лион»), Желсон Мартинш («Монако»).

Головин забил во второй игре подряд! А «Монако», представьте себе, победил Сеск Фабрегас открыл счёт своим голам за монегасков.