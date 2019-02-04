Адвокат Глушаковой: вопрос с размером алиментов для Дарьи второстепенный

Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировал решение футболиста отказаться от алиментов в свою пользу и разрешить детям жить с матерью.

«Дети остаются с Дарьей, и это было для неё самым главным. Мы готовились к затяжным противоборствам, но, к счастью, Денис решил, что дети должны проживать с мамой. Может быть, новые адвокаты подсказали ему правильную концепцию. Скорее всего, на его решение повлияло то, что его предыдущие фокусы не реализовывались.

Не могу оценивать профессиональные способности Глушакова, но в данном судебном процессе он сделал много репутационно негативных вещей: пытался рассматривать дело в суде Миллерово, потом выводил со счёта от 200 до 300 миллионов рублей, переводил недвижимость на маму, выставлял дом на продажу. Кстати, сегодня стало известно, что он снял его с продажи.

Как и определил суд, до вынесения решения треть зарплаты Глушакова «Спартак» добросовестно выплачивает в качестве алиментов. Вопрос с размером алиментов является для Дарьи второстепенным. Раздел имущества будет производиться пополам», — сказал Жорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.