Крыховяк — о преимуществе «Зенита» в РПЛ: в футболе 6 очков — это ничто

Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился мнением о перспективах команды в нынешнем сезоне РПЛ.



«В Российской Премьер-Лиге есть пять клубов, борющихся за титул. Мы начали сезон не очень хорошо, но сейчас всё возможно. Мы будем играть с соперниками дома. Это непросто, но мы способны выиграть и бороться до конца, чтобы показать свои лучшие качества. Мы хотим выиграть чемпионат России.



Сейчас самый важный период для „Локомотива“ — период тяжёлой работы. Я не так много тренировался из-за чемпионата мира, провёл несколько занятий. Я рад, что сейчас могу хорошенько поработать с другими игроками.



Я вижу пять клубов, которые играют в атакующий футбол, остальные же ориентированы на защиту. Сложно забить первый гол, потому что иногда он меняет всё. Не думаю, что преимущество „Зенита“ в 6 очков

комфортное. В футболе 6 очков — это ничто», — сказал Крыховяк в интервью клубной пресс-службе.

Крыховяк: хотел бы продолжить карьеру в «Локомотиве»