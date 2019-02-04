Д. Билялетдинов покинул «Тракай»

Российский полузащитник Динияр Билялетдинов покинул литовский клуб «Тракай». Об этом сообщает Sport24.

В данный момент хавбек является свободным агентом и готов продолжать карьеру. Также Билялетдинов оценил вероятность возвращения в Россию.



«Из России конкретных предложений нет. Хотелось бы остаться за границей. Не то чтобы у меня не было желания вернуться в Россию, а просто интересно, что происходит в других странах, с РПЛ-то все понятно. Но если получится остаться на родине, то почему бы и нет.



Ещё поиграть охота, но планы на будущее тоже есть. Может, уже нужно получить тренерскую лицензию, буду думать над этим вопросом. Футбол футболом, но есть более важные вещи в жизни, да и возраст — через пару недель 34, надо принимать решение с прицелом на будущее», — сказал Билялетдинов.

33-летний Билялетдинов выступал за «Тракай» с 2017 года, провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, стал автором 12 забитых мячей, а также отдал три результативные передачи. Ранее играл за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо» и «Рубин». За сборную России сыграл 46 матчей и забил шесть мячей.