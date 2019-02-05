Хосе Энрике: мне было легче принять опухоль, чем конец футбольной карьеры

Бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике рассказал, как отнёсся к обнаружению опухоли. Она была удалена в июне 2018 года.

«Я пытался быть позитивным. Опыт завершения карьеры подготовил меня к тому, что произошло в прошлом году. Мне было легче принять опухоль, чем конец моей футбольной карьеры. Когда вы слышите, что это злокачественная опухоль, полагаете, что умрёте. Когда ты футболист, думаешь, что непобедим, потому что ты в форме, но, когда происходит что-то подобное, боишься», — цитирует Хосе Энрике The Times.

Хосе Энрике, кроме «Ливерпуля», также защищал цвета «Ньюкасл Юнайтед», «Сельты», «Вильярреала». В сентябре 2017 года он принял решение завершить карьеру. В составе мерсисайдцев испанец стал обладателем Кубка Лиги.