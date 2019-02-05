Ловчев: матч в исполнении «Спартака» отдавал болотцем

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку игре красно-белых в товарищеском матче с «Марибором» (1:1).

«Посмотрел на „Спартак“ в матче с „Марибором“. Думаю, турнир в Катаре был информативнее, чем эта игра. Так можно не только про „Спартак“ сказать — и про „Зенит“, и про „Локо“, и про „Ростов“.



А по этой игре видно, что Ханни в хорошем состоянии, что Глушаков более или менее выглядит, что защита наигрывается в составе Рассказов — Кутепов — Джикия и бразилец этот новенький… Но по большому счёту такие игры не идут в сравнение с теми, что были в Катаре.



Глядя на Кононова, видел, что он недоволен. Фернандо — мастер, но много пасов назад или поперёк. И вообще много брака при приёме мяча. Разочаровал Ташаев, который в «Динамо» был заметен, а здесь совсем потерялся.



«Спартаку» предстоит после возобновления очень сложный отрезок — матчи с «Краснодаром», «Динамо», «Зенитом» в чемпионате и ответная игра с «Уралом» на Кубок после домашних 1:1. И «Спартак» в Катаре был намного интереснее сегодняшнего.



В этот раз никто не рвал на поле, было много замен. И когда их так много — это полная ерунда. Определяет же тренер основной состав, ставит 11 игроков — и пусть играют! Выпадает кто-то — меняешь. А вот так тасовать состав… Какой смысл-то?



Говорить про нагрузки тоже бессмысленно. Если так устали — не играйте контрольные матчи. Проводите «двухсторонки». Там тоже аллюром можно передвигаться.



Разочарован, что «Спартак», располагая хорошей атакой, практически ничего не создал. Более того, после такой свежей игры в Катаре этот матч в исполнении «Спартака» отдавал болотцем», — написал Ловчев в своём «телеграме».