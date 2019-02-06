Сумасшедший овертайм и серия пенальти — в обзоре матча «Боруссия» Д — «Вердер»

В матче 1/8 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» принимала бременский «Вердер». Встреча состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой гостей в серии пенальти — 1:1 (2:2 ДВ, 4:2 по пенальти).

В составе победителей голы на свой счёт записали: Милот Рашица, Клаудио Писарро и Мартин Харник. За «Боруссию» забитыми мячами отметились: Марко Ройс, Кристиан Пулишич и Ашраф Хакими. Таким образом, «Вердер» вышел в 1/4 финала Кубка Германии, а дортмундский клуб завершил выступление в турнире.

Видеообзор матча также доступен для просмотра на «Чемпионате».

Действующим обладателем Кубка Германии является «Айнтрахт» из Франкфурт-на-Майне, обыгравший в финале мюнхенскую «Баварию» со счётом 3:1.