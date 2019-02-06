Адвокат: открытое письмо Кокорина не может влиять на результаты уголовного дела

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что открытое письмо футболиста никак не повлияет на результаты расследования уголовного дела.



«Каким образом это письмо может повлиять на результаты дела? Никаким. Считаю, это повлияет на то, чтобы вектор общественного мнения изменился в сторону того, чтобы люди не всё так принимали за действительность, как преподносят и СМИ, и телевидение», — цитирует Стукалову «Москва 24».

Адвокат также пояснила, что, с юридической точки зрения, открытое письмо футболиста не несёт никакого значения.

«Сложно говорить в этом деле о чём-либо, потому что здесь мы видим явно обвинительный уклон, несоблюдение очень многих законов уголовно-процессуального кодекса. А уж там как посмотрит на это письмо суд и посмотрит ли вообще… Это письмо не имеет никакого значения с правовой точки зрения, а с моральной, конечно, имеет», — добавила адвокат.

Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с 11 октября из-за участия в двух драках в Москве 8 октября. Срок меры пресечения всех четверых истекает 8 февраля, однако ранее стало известно, что в Тверской суд поступило очередное ходатайство следствия о продлении их ареста, которое будет рассмотрено сегодня, 6 февраля.