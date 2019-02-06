Раш: Рэмзи в случае перехода в «Ювентус» нужно показать всем, как он хорош

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ювентуса» Иан Раш прокомментировал возможный переход Аарона Рэмcи из «Арсенала» в «Юве».

«Конечно, времена изменились. Когда я играл в Турине, всё нужно было делать самому. Сейчас всё иначе. Игрокам делают всё, чтобы они могли сконцентрироваться на футболе. Он выучит язык и будет готов. У него есть шесть месяцев на это. У меня было 12 месяцев.

В Италии важнее всего быть уверенным в своих силах. Если бы я сейчас поехал в Италию, я бы сказал: «Я — Иан Раш, лучший футболист в мире!»

Я бы сказал Аарону, чтобы он был уверенным в своих силах и показал всем, как он хорош. Также на первой тренировке стоит сказать что-то на итальянском, это произведёт хорошее впечатление.

Думаю, переход в «Ювентус» — фантастическая возможность для Рэмcи. «Ювентус» — великолепный клуб», — приводит слова Раша ESPN.