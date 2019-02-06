Кононов: Мельгарехо из-за травмы выбыл до конца сборов в Белеке

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов рассказал о травме полузащитника москвичей Лоренсо Мельгарехо. По словам Кононова, парагваец не сможет больше принять участие в работе на сборах в Белеке (Турция).

«Мельгарехо получил растяжение, и нам нужно подумать о том, кто его заменит. Он выбыл из-за травмы до конца текущего сбора, но оценить степень серьёзности повреждения не могу, так как нужно дождаться диагностики. Мы придерживаемся определённого плана и не сбавляем нагрузки на тренировках. Так, кажется, что 45 минут — не нагрузка, а ребята играли вчера и сегодня», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Сегодня, 6 февраля, «Спартак» в Белеке провёл товарищеский матч с «Актобе». Встреча завершилась со счётом 2:2. Мельгарехо вышел на поле перед вторым таймом, но был заменён уже на 58-й минуте из-за травмы.