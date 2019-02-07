«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и поднялся на 1-е место в таблице АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал «Манчестер Сити». Встреча команд состоялась на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле и завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан».



Автором первого гола встречи стал защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт, который отправил мяч в ворота «Эвертона» в компенсированное время первого тайма. В концовке матча второй гол забил нападающий «горожан» Габриэл Жезус.



«Манчестер Сити» набрал 62 очка и поднялся на 1-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, опередив «Ливерпуль», в запасе которого есть ещё один матч. «Эвертон» (33) располагается на 9-м месте в таблице английской Премьер-лиги. В следующем туре чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с «Челси», а «Эвертон» проведёт матч с «Уотфордом».

