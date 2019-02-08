Полиция подтвердила, что найденное тело в разбившемся самолёте принадлежит Сале

Проведена экспертиза найденного в четверг тела, поднятого со дна Ла-Манша, где потерпел крушение самолёт с нападающим «Кардифф Сити» Эмилиано Салой. В полиции подтвердили, что процедура идентификации тела окончена. Погибшим является Сала.

Операция по подъёму тела проводилась Комиссией по расследованию авиапроисшествий Британии и компанией, нанятой родственниками футболиста.

Напомним, что 28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.