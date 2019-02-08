Семья погибшего нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы выступила с заявлением, в котором поблагодарила всех, кто помогал с поисками футболиста, а также выразила поддержку родственникам пилота Дэвида Ибботсона, тело которого всё ещё не найдено.
«Мы хотели бы поблагодарить всех за сопереживание и поддержку в самый трудный и болезненный момент в нашей жизни. Мы увидели, как весь мир объединился, чтобы помочь нам с поисками, и это неоценимая помощь. Спасибо всем вам, теперь мы можем попрощаться со своим сыном и братом.
Также наши мысли сейчас с Дэвидом Ибботсоном и его семьёй. Надеемся, власти сделают всё возможное, чтобы найти его», — приводит заявление семьи футболиста BBC.
Напомним, самолёт с Салой и Ибботсоном на борту пропал после вылета из Франции в Уэльс вечером 21 января.
Семья Салы: спасибо всем за поддержку, теперь мы можем попрощаться с Эмилиано