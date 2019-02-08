«Нант» вывел из обращения 9-й номер, под которым играл Сала

Президент «Нанта» Вальдемар Кита прокомментировал новость о гибели бывшего нападающего команды Эмилиано Салы, перешедшего в «Кардифф Сити» в зимнее трансферное окно, а также заявил о выведении из обращения 9-го номера, под которым играл аргентинец.



«У меня нет слов, это трагедия. Я опустошён. Эмилиано оставил свой след в истории этого клуба, поэтому, как и многие болельщики, я хочу ещё раз почтить его память, выведя из обращения номер «9», — приводятся слова Киты на официальном сайте «Нанта».



Вечером 21 января Сала, попрощавшись в бывшими партнёрами по «Нанту», вылетел на частном самолёте из Франции в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

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