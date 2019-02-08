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Нисимура: сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА

Нисимура: сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с игроками ЦСКА
Футбол / РПЛ

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура, автор гола и двух результативных передач в товарищеском матче с «Согндалом» (3:0), поделился впечатлениями от прошедшей встречи.

«Мы победили, и я рад этому. Но есть ещё много моментов, которые необходимо улучшать, совершенствовать нашу игру. Если посмотреть на результат, 3:0 – достойный счёт. В целом мы действовали хорошо, но я не могу сказать, что в первом тайме наша команда выглядела очень здорово. Нам есть над чем работать.

Я сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой, как самому двигаться на поле. Отсюда и результативные действия. Буду продолжать в том же духе. Как проведу мини-отпуск между сборами? Я поеду в Дюссельдорф с моим товарищем. Просто хочу чуть-чуть отдохнуть от футбола», — цитирует форварда пресс-служба ЦСКА.

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