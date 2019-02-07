ЦСКА обыграл «Согндал» в последнем матче на сборе в Испании

Московский ЦСКА сегодня, 7 февраля, провёл товарищеский матч с «Согндалом», который прошёл на сборе в Испании. Российская команда одержала победу со счётом 3:0. Два мяча забил Яка Бийол и один — Такума Нисимура.



Стартовый состав ЦСКА выглядел так: Помазун, Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон, Нисимура, Чалов.



Этим матчем ЦСКА завершил свой второй зимний сбор. Третий сбор подопечные Виктора Гончаренко также проведут в Испании с 11 по 23 февраля.



После 17 туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка. В первом после зимнего перерыва матче РПЛ «армейцы» 2 марта на выезде встретятся с тульским «Арсеналом».

ЦСКА назвал состав на товарищеский матч с «Согндалом»