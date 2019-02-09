Азар: Моуринью, Конте и Сарри хотят, чтобы я забивал по 40-50 голов

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал, какой результативности от него ждут в лондонской команде.

«Я вовсе не эгоист. То, каков я есть, может быть моей слабостью и не дать мне стать лучшим игроком планеты. Такие тренеры, как Моуринью, Конте, а теперь Сарри, хотят, чтобы я забивал по 40-50 голов за сезон, но могу ли я это сделать? Я не уверен. Возможно, они думают иначе, но я знаю себя и не думаю, что смогу. Но постараюсь.

Мне нравится быть звездой, но также нравится отдавать мяч партнёрам по команде, чтобы они забивали голы. Это касается каждого. Моя цель – помочь команде выиграть какой-нибудь трофей», — цитирует бельгийца FourFourTwo.

По информации СМИ, Азар уже принял решение перейти в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что 28-летний бельгиец сообщит об этом руководству «Челси» в ближайшее время.