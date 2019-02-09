Отец Ерёменко: Рома сделал хороший выбор, перейдя в «Ростов»

Бывший игрок «Ростсельмаша» Алексей Ерёменко, отец полузащитника «Ростова» Романа Ерёменко, поделился мнением о решении сына перейти в стан ростовчан. Напомним, Роман Ерёменко стал игроком «Ростова» в январе текущего года.



«Рома самостоятельно выбрал команду. Он уже взрослый парень, семьянин. Знаю, что у него были и другие варианты продолжения карьеры, но, думаю, он сделал хороший выбор. «Ростов» импонирует организованностью, дисциплиной. Тот случай, когда команда берёт своё за счёт порядка.



Смотрел игру Кубка Матч Премьер, в которой участвовал сын. В этот промежуток времени увидел прежнего Рому. Его главные качества — видение поля, передачи, а также способность выходить из-под прессинга благодаря приёмам, которые он изучил ещё в раннем детстве. Ну и конечно же удар. Хороший удар – это у нас семейное. И об этих качествах я говорю не как отец, а как тренер», — приводит слова Алексея Ерёменко пресс-служба «Ростова».

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