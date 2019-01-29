Ерёменко пропустил матч с «Зенитом» из-за травмы

Как стало известно «Чемпионату», финский полузащитник Роман Ерёменко, который дебютировал за «Ростов» в матче 2-го тура турнира «Фонбет Кубок Матч Премьер» с «Локомотивом», из-за травмы не смог сыграть в следующей игре с «Зенитом» (0:5). Скорее всего, хавбек возобновит тренировки в общей группе уже на следующем сборе команды в Испании.

Напомним, 31-летний игрок перешёл в «Ростов» в январе в статусе свободного агента после того, как с ним расторг контракт московский «Спартак».



Ерёменко выступает в России с 2011 года, перейдя в «Рубин» из киевского «Динамо». Спустя три года он перебрался в ЦСКА, в составе которого стал чемпионом России. В ноябре 2017 года Романа дисквалифицировали на два года за употребление кокаина. Ерёменко перешёл в «Спартак» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне провёл четыре матча в чемпионате России, не отметившись результативными действиями.