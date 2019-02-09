Кьеза: не думаю о переходе из «Фиорентины» в другой клуб

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза отметил, что не задумывается о возможном трансфере. Ранее сообщалось, что Кьеза входит в сферу интересов «Баварии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Ювентуса» и «Реала».



«Пытаюсь сосредоточиться на работе на поле. „Фиорентина“ оценит любые предложения, если они поступят. Это мой третий сезон в качестве профессионального футболиста, поэтому я ещё ничего не достиг. Я не сконцентрирован на трансферном рынке, не думаю о переходе», — приводит слова Кьезы Football Italia.



21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах итальянского национального чемпионата, стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с флорентийским клубом действителен до лета 2022 года. За сборную Италии сыграл 11 матчей и отдал две голевые передачи.

«Реал» вступил в борьбу за хавбека «Фиорентины» Кьезу