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Кьеза: не думаю о переходе из «Фиорентины» в другой клуб

Кьеза: не думаю о переходе из «Фиорентины» в другой клуб
Футбол / Италия

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза отметил, что не задумывается о возможном трансфере. Ранее сообщалось, что Кьеза входит в сферу интересов «Баварии», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Интера», «Ювентуса» и «Реала».

«Пытаюсь сосредоточиться на работе на поле. „Фиорентина“ оценит любые предложения, если они поступят. Это мой третий сезон в качестве профессионального футболиста, поэтому я ещё ничего не достиг. Я не сконцентрирован на трансферном рынке, не думаю о переходе», — приводит слова Кьезы Football Italia.

21-летний Кьеза является воспитанником «Фиорентины». В нынешнем сезоне принял участие в 22 матчах итальянского национального чемпионата, стал автором пяти забитых мячей, а также отметился тремя результативными передачами. Его контракт с флорентийским клубом действителен до лета 2022 года. За сборную Италии сыграл 11 матчей и отдал две голевые передачи.

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