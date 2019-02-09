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Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»

Гол Кавани принёс «ПСЖ» победу в матче с «Бордо»
Футбол / Франция

В матче 24-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» принимал «Бордо». Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча стал нападающий Эдинсон Кавани, реализовавший пенальти на 42-й минуте.

В концовке первого тайма Кавани получил повреждение бедра. После перерыва 31-летний уругваец не вернулся на поле. Его заменил форвард Килиан Мбаппе.

«ПСЖ», набрав 59 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Бордо» (28) занимает 12-е место.

В следующем туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде сыграет с «Сент-Этьеном», а «Бордо» дома примет «Тулузу». Оба матча состоятся 17 февраля.

Статистика игроков французского первенства доступна на «Чемпионате».

Франция - Лига 1. 24-й тур
09 февраля 2019, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж
1 : 0
Бордо
Бордо
1:0 – Кавани – 42 (пен)
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