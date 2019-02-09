Кононов: не думаю, что у Селихова серьёзная травма

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал травму голкипера команды Александра Селихова, которую игрок получил в начале товарищеского матча с братиславским «Слованом» (1:3).

«Не думаю, что там всё серьёзно. Просто Александр почувствовал боль в спине, сейчас будем разбираться. Он и до этого пропустил одну тренировку, потом участвовал в занятии. Сегодня сказался рецидив», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Селихов был заменён уже на 11-й минуте встречи. Вместо него на поле вышел голкипер Александр Максименко.

Напомним, 24-летний россиянин получил серьёзную травму ахиллова сухожилия в начале мая 2018 года. На восстановление вратарю понадобилось больше шести месяцев.