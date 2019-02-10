«Севилья» — «Эйбар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче 23-го тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Эйбар». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игнасио Иглесиас Вильянуэвой. В качестве ассистентов главного судьи выступят Альфонсо Костойя Родригес и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный рефери — Антонио Санчес.



«Севилья» набрала 36 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (19) располагается на 10-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.



Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Эйбар» на «Чемпионате».