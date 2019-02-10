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«Севилья» — «Эйбар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

«Севилья» — «Эйбар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30
Футбол / Испания

Сегодня, 10 февраля, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в матче 23-го тура чемпионата Испании встретятся «Севилья» и «Эйбар». Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Игнасио Иглесиас Вильянуэвой. В качестве ассистентов главного судьи выступят Альфонсо Костойя Родригес и Хосе Карлос Эскуэла Мело. Резервный рефери — Антонио Санчес.

«Севилья» набрала 36 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эйбар» (19) располагается на 10-м месте в таблице испанской Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 50 очков в 22 матчах.

Прямая видеотрансляция матча «Севилья» — «Эйбар» на «Чемпионате».

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