Матич: если «МЮ» будет так же играть в следующем сезоне, поборемся за титул

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич уверен, что в следующем сезоне его клуб сможет побороться за победу в чемпионате Англии. 9 февраля «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура АПЛ разгромил «Фулхэм» (3:0) и впервые под руководством Уле-Гуннара Сульшера поднялся в топ-4 турнирной таблицы.

«Мы знали, что, если победим, выйдем на четвёртое место. Да, у «Челси» матч в запасе, но мы рады, что набрали три очка. Мы играли хорошо, сражались друг за друга, забили три мяча и сохранили свои ворота на замке, конечно, мы очень довольны.

Чтобы стать чемпионами, нужно выигрывать матчи, что мы и делали в 7-8 последних встречах. Нужно выдавать серии из 6-7 побед подряд. Если мы будем так играть в следующем сезоне, сможем побороться за титул.

Сульшер всегда настроен позитивно. Конечно, если мы не играем так, как нужно, он может прикрикнуть. Но он всегда остаётся собой — позитивным человеком. С нами он такой же, как и на пресс-конференциях», — цитирует Матича The Daily Mail.