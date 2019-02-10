«Ренн» разгромил «Сент-Этьен», «Лилль» нанёс поражение «Генгаму»

Во Франции состоялись очередные матчи 24-го тура Лиги 1. «Генгам» на своём поле со счётом 0:2 уступил «Лиллю». Гости оба мяча провели во втором тайме. На 47-й минуте Рафаэл Леау открыл счёт, а в компенсированное время Лоик Реми реализовал пенальти.

После этой победы «Лилль» упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. «Северные доги» с 49 очками отстают от лидирующего «ПСЖ» на 10 баллов. «Генгам» с 14 очками замыкает турнирную таблицу.

Также в 24-м туре «Ренн» разгромил «Сент-Этьен». Первый мяч хозяева забили на 27-й минуте, отличился М’Байе Ньянг. На 87-й минуте пенальти реализовал Хатем Бен-Арфа, а в добавленное время точку поставил Адриен Эну.

«Ренн» с 36 очками поднялся на седьмое место, а «Сент-Этьен» имеет в своём активе 37 баллов и занимает шестую строчку.