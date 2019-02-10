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«Ренн» разгромил «Сент-Этьен», «Лилль» нанёс поражение «Генгаму»

«Ренн» разгромил «Сент-Этьен», «Лилль» нанёс поражение «Генгаму»
Футбол / Франция

Во Франции состоялись очередные матчи 24-го тура Лиги 1. «Генгам» на своём поле со счётом 0:2 уступил «Лиллю». Гости оба мяча провели во втором тайме. На 47-й минуте Рафаэл Леау открыл счёт, а в компенсированное время Лоик Реми реализовал пенальти.

После этой победы «Лилль» упрочил позиции на втором месте в турнирной таблице Лиги 1. «Северные доги» с 49 очками отстают от лидирующего «ПСЖ» на 10 баллов. «Генгам» с 14 очками замыкает турнирную таблицу.

Также в 24-м туре «Ренн» разгромил «Сент-Этьен». Первый мяч хозяева забили на 27-й минуте, отличился М’Байе Ньянг. На 87-й минуте пенальти реализовал Хатем Бен-Арфа, а в добавленное время точку поставил Адриен Эну.

«Ренн» с 36 очками поднялся на седьмое место, а «Сент-Этьен» имеет в своём активе 37 баллов и занимает шестую строчку.

Франция - Лига 1. 24-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Ренн
Ренн
3 : 0
Сент-Этьен
Сент-Этьен
1:0 – Ньянг – 21, 2:0 – Бен-Арфа – 87 (пен), 3:0 – Эну – 90+1
Удаления: нет – Амума, 90+3
Франция - Лига 1. 24-й тур
10 февраля 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Генгам
Генгам
0 : 2
Лилль
Лилль
0:1 – Леау – 47, 0:2 – Реми – 90+4 (пен)
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