Глеб: вряд ли кто-то из БАТЭ готов на 90 минут против «Арсенала»

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб поделился ожиданиями в преддверии первого матча 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».



«Вряд ли кто-то из нас на этом этапе готов на 90 минут против соперника уровня «Арсенала». Да и того игрового тонуса, как в разгар сезона, нет. Но желание у всех огромное — однозначно. Впрочем, посмотрим на поле, что сейчас рассуждать?» — цитирует белорусского футболиста «Прессбол».

Первая встреча между БАТЭ и «Арсеналом» состоится в четверг, 14 февраля, в Борисове. Игра пройдёт на стадионе «Борисов-Арена» и начнётся в 20:55 по московскому времени. Ответная игра пройдёт 21 февраля в Лондоне.

БАТЭ на групповом этапе занял второе место, а «Арсенал» вышел в плей-офф с первой позиции.