Главный тренер «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз считает, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет проявлять интерес к его работе.
Во время работы Моуринью с «Манчестер Юнайтед» Скоулз регулярно критиковал португальского специалиста. Накануне стало известно, что Скоулз впервые получил работу в качестве главного тренера команды.
«Думаю, он будет следить за результатами моей команды. Хотя не уверен, что он будет смотреть наши матчи, однако меня мало это беспокоит. Я хотел попробовать себя в качестве тренера. Я был весьма критичен, но не считаю, что многие эксперты будут за нами следить. Хотя если мы будем часто проигрывать, люди будут высказывать мнение, у них есть такое право. Но единственный, перед кем мне нужно отчитываться, это владелец клуба», — цитирует Скоулза Sky Sports.
Скоулз: думаю, Моуринью будет следить за результатами моей команды