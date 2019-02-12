Скоулз: думаю, Моуринью будет следить за результатами моей команды

Главный тренер «Олдхэм Атлетик» Пол Скоулз считает, что бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью будет проявлять интерес к его работе.



Во время работы Моуринью с «Манчестер Юнайтед» Скоулз регулярно критиковал португальского специалиста. Накануне стало известно, что Скоулз впервые получил работу в качестве главного тренера команды.



«Думаю, он будет следить за результатами моей команды. Хотя не уверен, что он будет смотреть наши матчи, однако меня мало это беспокоит. Я хотел попробовать себя в качестве тренера. Я был весьма критичен, но не считаю, что многие эксперты будут за нами следить. Хотя если мы будем часто проигрывать, люди будут высказывать мнение, у них есть такое право. Но единственный, перед кем мне нужно отчитываться, это владелец клуба», — цитирует Скоулза Sky Sports.

Скоулз стал главным тренером «Олдхэм Атлетик»