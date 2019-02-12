Боккетти: Аленичев — суперчеловек и даже супертренер. Жаль, что он ушёл

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился воспоминаниями от работы с бывшим главным тренером команды Дмитрием Аленичевым.



«Для меня Аленичев – суперчеловек и даже супертренер. Не потому что мне доверял, а потому что всегда был добрым, уважительно общался, делал интересные тренировки. При Аленичеве мы забили четыре мяча тульскому «Арсеналу», взяли классных футболистов, начали играть по-новому, были хорошо готовы. Жаль, что он ушёл, потому что «Спартаку» так не повезло с АЕКом. Но при этом вовсе не хочу сказать, что мы точно стали бы чемпионами, если бы он остался. Но Аленичева я всегда рад видеть, обнимаю его, желаю успеха. Он очень хороший человек.



Аленичеву говорил об атакующем футболе, но при этом ставил семерых защитников? Может, это было сначала, когда оставались проблемы в составе. Но мы всегда говорили об атаке, тренировали комбинационный футбол, постепенно меняли игру к лучшему», — рассказал Боккетти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.