Чемпион мира в составе сборной Англии Гордон Бэнкс скончался в возрасте 81 года

Бывший голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс скончался на 82-м году жизни, сообщает BBC.



Бэнкс известен по выступлениям за национальную команду, с которой в 1966 году сумел завоевать титул чемпиона мира. Также спустя два года вратарь в составе сборной стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы.



Бэнкс начал карьеру в 1958 году в составе «Честерфилда». Спустя год он перебрался в «Лестер Сити», где провёл восемь лет. В 1967 году Гордон стал футболистом «Сток Сити». Цвета «гончаров» голкипер защищал на протяжении 10 лет. До завершения карьеры в 1977 году Бэнкс успел поиграть в США, ЮАР и Ирландии.



Напомним, трофей чемпионата мира в 1966 году по-прежнему остаётся единственным в истории сборной Англии. Минувшим летом национальная команда добралась до полуфинала мундиаля, однако потерпела поражение в игре с Хорватией.