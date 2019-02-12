Бывший тренер «Шахтёра» и «Зенита»: 3-4 года назад Ракицкий был сильнее Гарая

Бывший ассистент Мирчи Луческу в «Шахтёре» и «Зените» Александр Спиридон, в настоящий момент возглавляющий сборную Молдовы, поделился мыслями о переходе Ярослава Ракицкого из донецкого в петербургский клуб, а также сравнил его с бывшим защитником сине-бело-голубых Эсекьелем Гараем.



«У Ярослава сложный характер. Он топовый футболист во всех отношениях, но, естественно, со своим эго, и довольно приличным. К нему требовался особый подход. Не знаю, удалось Фонсеке найти его или нет, но, на мой взгляд, это потеря для «Шахтёра» и большое приобретение для «Зенита». Другого такого рассудительного, умеющего длинным пасом начинать и менять направление атаки защитника я в российском чемпионате сегодня не вижу.



Гарай? Ракицкий более техничен, чем Гарай. В плане скорости они, наверное, плюс-минус равны. Тот Ракицкий, которого я знал три-четыре года назад, был сильнее Гарая. Про сегодняшний уровень сложно говорить», — сказал Спиридон в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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