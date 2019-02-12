Гончаренко: ЦСКА не хватает наших мастодонтов — братьев Березуцких, Игнашевича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на вопрос, отличается ли чем-то нынешний сбор от сборов предыдущих лет.

«Нет. Всё то же самое. То же самое планирование. Естественно, меняется тренировочный процесс, потому что приходят другие футболисты. А глобально не меняется ничего. Это тот же отель, те же качественные поля, то же самое питание, то же восстановление и те же спарринги.

Единственное, чего не хватает, – это наших мастодонтов — братьев Березуцких, Игнашевича, Понтуса, Натхо, которые приезжали сюда на протяжении шести-семи лет. Не хватает тех же Васиных шуток. Но сейчас у нас есть другие футболисты, с которыми приятно выстроить новую команду. У них есть рвение, юношеский задор. Ну и под новых футболистов мы, разумеется, подстраиваем тренировочный процесс», — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Россия 24».