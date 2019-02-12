Стали известны все соперники ЦСКА на сборе в Испании

Стало известно расписание товарищеских матчей московского ЦСКА на третьем сборе, который будет проходить в Испании. Подопечные Виктора Гончаренко сыграют с «Ньюкасл Юнайтед» (16 февраля), «Картахеной» (19 февраля) и «Уфой» (23 февраля).



Как сообщает официальный сайт столичного клуба, на третьем сборе возможно проведение ещё одного товарищеского матча. Первый матч в Премьер-Лиге после зимнего перерыва в 18-м туре «армейцы» на выезде сыграют с тульским «Арсеналом». Встреча состоится в Туле на стадионе «Арсенал» 2 марта и начнётся в 14:00 мск.

Красно-синие после 17 туров занимают в таблице Российской Премьер-Лиги третье место. Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».