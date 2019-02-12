Испанский защитник «Наполи» Рауль Альбиоль перенёс операцию на колене. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Оперативное вмешательство было проведено в одной из клиник Лондона и прошло успешно. Сроки восстановления футболиста не разглашаются.

33-летний Альбиоль перешёл в «Наполи» летом 2013 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне испанец принял участие в 16 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых отметился одним забитым мячом. Контракт игрока с неаполитанским клубом действителен до лета 2021 года.

В 23 турах «Наполи» набрал 52 очка и занимает второе место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата.