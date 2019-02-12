Куртуа: соперники видят, что «Реал» стал лучше играть, и больше боятся нас

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом».



«Я заметил, что теперь соперники знают, что обыграть „Реал“ будет сложнее. Октябрь выдался неудачным для нас, но теперь мы выглядим лучше, нас больше боятся. „Реал“ всегда нацелен на борьбу за трофеи. Когда ты выступаешь за такой большой клуб, ты выкладываешься в каждом турнире.



„Аякс“ — отличный клуб. Он показал свои качества в матчах с мюнхенской „Баварией“. Нас ожидает очень сложный матч, необходимо сосредоточиться. У „Реала“ есть опыт, мы планируем выложиться на максимум. Никто не думает, что встреча будет простой», — приводит слова Куртуа Marca.

Матч «Аякс» — «Реал» состоится завтра, 13 февраля, в Амстердаме. Начало встречи — в 23:00 мск.