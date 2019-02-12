Блинд: «Реал» по-прежнему один из лучших клубов в мире, «Аяксу» будет сложно

Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».



«Реал» по-прежнему является одним из лучших клубов в мире. Чтобы обыграть мадридцев, нам необходимо использовать все свои шансы. Необходимо добиться хорошего результата дома. Это будет непросто, но я думаю, что у нас есть команда, которая может доставить «Реалу» неприятности.



«Аякс» показал, что может успешно играть с лучшими командами Европы. Мы должны продолжать в том же духе. Необходимо действовать уверенно и навязывать борьбу на каждом участке поля», — приводит слова Блинда Mundo Deportivo.



Матч «Аякс» — «Реал» состоится завтра, 13 февраля, в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная встреча команд состоится 5 марта в Мадриде.

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