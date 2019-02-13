Сабитов: у «Зенита» не было слаженности и конкретной мысли в атаке

Бывший главный тренер юношеской сборной России Равиль Сабитов прокомментировал поражение «Зенита» в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов с «Фенербахче» (0:1).

«Зенит» оказался на футбольном поле слабее, чем «Фенербахче». У него плохо получалось с организацией игры, не было слаженности и конкретной мысли в атаке. Ещё наблюдались проблемы на левом фланге обороны, пока играл Набиуллин.

С чем это связано? Во-первых, «Зенит» играл первый официальный матч за долгое время. Во-вторых, в составе команды появились новые игроки. И если Ракицкий вписался в оборону очень хорошо, то вот Азмун после выхода на замену потерялся на поле. Ну а в-третьих, в Турции всегда играть тяжело. Все команды из этой страны — традиционно «домашние», трибуны помогают им как двенадцатый игрок.

В текущем евросезоне «Зенит» ни разу не выиграл в гостях? Причины могут быть разные: плохое физическое состояние, слабая организация игры или психология. Мне кажется, что в случае «Зенита» дело в психологии. На выездах питерцы не чувствуют себя настолько уверенно, чтобы побеждать своих соперников. Но топ-клубам должно быть абсолютно всё равно, где играть», — приводит слова Сабитова «Спорт уик-энд».

Ответный матч «Зенит» — «Фенербахче» состоится в Санкт-Петербурге 21 февраля на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:55 мск.