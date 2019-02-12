«Зенит» проиграл в Стамбуле. Дзюба не в форме

Как удивил Семак

Перед матчем «Зенита» в Стамбуле появилась информация о полученной на тренировке травме колена у Эмануэля Мамманы. Если учесть, что Далер Кузяев, Александр Ерохин и Олег Шатов также залечивают повреждения, а Юрий Жирков, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони и Миха Мевля не заявлены петербургским клубом на Лигу Европы, то список потерь лидера Премьер-Лиги стал слишком длинным. Осенняя проблема перенеслась на февраль. Ещё и Александра Кокорина можно вспомнить.

В этих обстоятельствах основа петербургской команды вроде бы легко прогнозировалась, но Семак сумел удивить. На правом фланге обороны вышел Александр Анюков, а не Игорь Смольников, а в центре полузащиты Матиас Краневиттер, а не Клаудио Маркизио. Между тем главный тренер «Зенита» говорил, что собирается наигрывать в Лиге Европы состав, который будет оптимальным весной в чемпионате! Неужели Краневиттер что-то доказал на сборах, хотя мечтал зимой вернуться в Аргентину? С другой стороны, если футболист играет, его и продать потом куда проще.

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Где у «Зенита тонко, там и порвалось

Зная, как играет «Фенербахче» при новом тренере Эрсуне Янале, Семак, естественно, понимал, что хозяева начнут очень агрессивно и сделают акцент на свой правый фланг. Сине-бело-голубые выстроились в обороне 4-4-2 и поначалу успевали гасить огонь атак команды из Стамбула. Пусть гости почти не владели мячом, почти полтайма ничего страшного у ворот Андрея Лунёва не происходило. Новички Вильмар Барриос и Ярослав Ракицкий справлялись со своими ролями. Колумбиец грамотно страховал партнёров (два отбора, два перехвата и три выноса в первом тайме), а украинец цементировал оборону за исключением эпизода с фолом на Викторе Мозесе и жёлтой карточкой.

Были опасения по поводу того, как сыграют Краневиттер, Эрнани и Эльмир Набиуллин. Там, где у «Зенита» тонко, в результате и порвалось. Голевая атака «Фенербахче» пришла через зону, которую не закрыли эти трое, продолжилась подачей углового, а завершилась неудачной игрой Эрнани на стандарте. Турки забили первым же ударом в створ ворот.

Мак не забивает пенальти

В атаке у ещё объективно не готового к сезону «Зенита» была надежда разве что на то, что зацепятся за мяч Артём Дзюба и Себастьян Дриусси. Однако Дзюба опаздывал к мячу, проигрывал борьбу защитникам. Зато Дриусси до перерыва посадил на «горчичники» сразу двух защитников «Фенербархче» (Маурисио Ислу и Садика Чифтпинара), а на 44-й минуте заработал пенальти. Ловко аргентинец опередил Мехмета Топала, который ударил его по ноге вместо того, чтобы вынести мяч из штрафной!

К сожалению, полученный на ровном месте подарок «Зенит» потерял. Роберт Мак пробил, конечно, не идеально, но и таким ударом вполне можно забить. Прежде всего похвалы заслуживает голкипер Харун Текин, совершивший эффектный сейв. Кроме того, «Фенербахче» чуть-чуть повезло: мяч, отскочив от перекладины, не пересёк линию ворот.

Азмун дебютировал без гола

После перерыва матч складывался так, что для «Зенита» было важнее не пропустить второй гол, сохранив надежду на победу в Петербурге, нежели рассчитывать на ничью в Стамбуле. Фланги сине-бело-голубых рвались всё чаще, особенно левый. Свободно менявшие позиции Мозес и Матьё Вальбуэна поймали свою игру. Напрашивающуюся замену Семак сделал на исходе часа встречи: Смольников вышел на правый край, а Анюков переместился налево вместо Набиуллина.

Но к середине второго тайма «жёлтые канарейки» стали всё заметнее уставать, интенсивность игры упала. Это позволило зенитовцам лучше контролировать мяч и чаще вылезать на половину поля турок. Тем не менее остроты недоставало. Семак имел все основания заменить не угрожавшего воротам «Фенербахче» Дзюбу на новичка Сердара Азмуна, однако поле покинул активный Дриусси.

В концовке обе команды больше думали о том, как не пропустить. Дзюба нередко забивает на последних минутах, но в Стамбуле разочаровал – герою ЧМ-2018 опять нужно стать злым и голодным. Поражение 0:1 огорчает и всё-таки оставляет «Зениту» неплохие шансы на победу по сумме двух матчей.